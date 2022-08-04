«التنسيقية»: 12 جولة بالمحافظات لتدريب الشباب قبل انتخابات المحليات

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نادي مدربي التنسيقية حريص على نقل التجربة بشكل كامل للشباب، لافتة إلى أن النادي ينتج أفكارا كثيرة تمس المواطنين وتستوعب أكبر قدر من المواطنين، بالإضافة للجولات التدريبية التي قام بها النادي على مدار 12 جولة تدريبية في مختلف محافظات مصر.

عدة معايير دقيقة ومحددة لاختيار أفضل الكوادر في كل محافظة

وأوضحت «الطباخ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن نادي التنسيقية وضع عدة معايير دقيقة ومحددة لاختيار أفضل الكوادر في كل محافظة وتدريبهم للمشاركة بهم في انتخابات المحليات المقبلة، مشيرة إلى أن الفئات التي يجري اختيارها لا تقتصر على شريحة واحدة وإنما تشمل جميع الشباب وتقدم التثقيف السياسي والمجتمعي.

التنسيقية: متواجدون في الشارع لرصد احتياجات المواطنين

وأشارت إلى أن أعضاء التنسيقية ونوابها متواجدون في الشارع لرصد احتياجات المواطنين، وشعار سياسة بمفهوم جديد يقوم على تثقيف الشباب بشكل عملي، لافتة إلى أن أرض الواقع هي الأصدق في العمل السياسي والتواصل مع الشباب يكون من أجل ترك أثر طيب في العمل العام وفي ميادين المجتمع المدني، على أن يتم التمكين الفعلي بعد التثقيف والتدريب والدراسة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مدربي التنسيقية بدأ برصد الاحتياجات الفكرية لدى الشباب وتحديد أهم الموضوعات المطروحة على الساحة، لافتة إلى أن أهم الموضوعات التي تشغل المجتمع حاليا، انتخابات المحليات، وبناء عليه جرى تعريف الشباب بكل ما يتعلق بالمحليات وتدريبهم على التواصل مع المواطنين وإدارة الشكاوى وإدارة الحملات الانتخابية.