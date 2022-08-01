لجنة الأمن الغذائي بـ«التنسيقية» تعقد اجتماعها الثاني ضمن حملة «سوا هنعدي»

عقدت لجنة الأمن الغذائي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الثاني ضمن حملة «سوا هنعدي»، لوضع خطة العمل على أرض الواقع، مع لجنة العمل الميداني، لبحث آليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال السلالات المحلية من الأبقار بالمستوردة ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لتحقيق هامش ربح للمربيين، وتقليل الفجوة الغذائية، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.

تنسيقية شباب الأحزاب

وبحسب بيان عن تنسيقية شباب الأحزاب، حدد أعضاء اللجنة 3 مراحل لتوعية المربيين من خلال الجمعيات الزراعية والمؤتمرات الجماهيرية، وتنظيم دورات تدريبية تساهم بشكل مباشر في تقديم المعلومات، وتخطي المشكلات والتحديات التي تواجه المربيين، مع متابعة مستمرة للمربيين والمزارعين، من خلال المعلومات الحقيقية ومنها حجم الثروة الحيوانية الحالية والاستيراد، وكذلك العمل على ملف منتجات الألبان، من خلال الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة أسعار البيض، وبحث مواجهة الشائعات المرتبطة بزيادة الأسعار.

الأمن الغذائي

وأوضح بيان التنسيقية، أنه شارك في الاجتماع: إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية: المهندس محمد السباعي، ومحمود ترك عن حملة «سوا هنعدي»، ومن أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، ماهر الفضالي، سميرة الشريف، أحمد قاعود، الحسن العزاوي، إسلام الجندي، أحمد منوفي، محمد نبيل، إسلام أنور، محمود أبو خضرة ونور المكاوي.