تامر حسني يطرح أغنية «أنت اختيار» من فيلمه «بحبك».. «فيديو»

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنية «أنت اختيار»، من فيلم «بحبك» الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

أغنية «أنت اختيار» من فيلم «بحبك»

ونشر تامر حسني الأغنية، وعلق عليها قائلا: أغنية «أنت اختيار» من فيلم «بحبك»، كلمات فاروق رشاد، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس يحيى يوسف ماستر علي فتح الله وجرى تسجيل الغناء بإستديوهات TH Production مهندس جلال فهمي».

فيلم «بحبك» لتامر حسني

وحقق الفنان تامر حسني، أعلى الإيرادات بفيلمه الجديد «بحبك» الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض في مصر والدول العربية، ويشارك تامر حسني في الفيلم مجموعة من النجوم الشباب، وهم: هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني ومدحت تيخا وعزت زين وفرح الزاهد ومنة المصري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني مؤخرا أغنية «هدلعني»، ضمن أحداث فيلمه الجديد «بحبك»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان تامر حسني ومودي منير وتوزيع جيزو.