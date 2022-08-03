إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني تضعه في المركز الثاني بشباك التذاكر

يواصل فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، تحقيق إيرادات كبيرة، منذ طرحه بدور العرض في مصر والوطن العربي، وعدد من الدول الأجنبية، حيث تحتل إيرادات فيلم بحبك المرتبة الثانية بعد «كيرة والجن»، للمخرج مراون حامد، والفنانين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني

إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني بلغت 43 مليون جنيه بعد 4 أسابيع من طرحه بالسينمات في مصر، وذلك وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

هنا الزاهد تحتفل بتحقيق فيلم بحبك إيرادات مرتفعة في لندن

إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني وضعته في المركز الثاني بعد فيلم كيرة والجن الذي يحتل المركز الأول بـ 96 مليون جنيه، فيما يتذيل فيلم عمهم للنجم محمد إمام قائمة الإيرادات بتحقيقه 38 مليون جنيه.

وفي سياق آخر، وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة إلى تامر حسنى، اليوم الأربعاء، عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد تحقيق الفيلم إيرادات كبيرة في لندن، حيث حاز إعجاب الجاليات العربية هناك وفقا لما أعلنه تامر حسني، وأعربت هنا عن سعادتها البالغة بإيرادات الفيلم التي أصابتها بالخضة، على حد وصفها.

أحداث فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم «بحبك» حول حياة رجل يعيش قصتي حب في وقت واحد، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

أبطال فيلم «بحبك»

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك»، تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، فرح الزاهد، سمر محمد متولي، أحمد عزمي، فرح كمال، ويشهد العمل أول تجربة إخراجية للفنان تامر حسني.

الجدير بالذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغاني الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، ولاقت تفاعلا من الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية.