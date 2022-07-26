شاب لـ تامر حسني: «روحت حفلتك ومعبرتنيش».. والفنان: «انشف يا ولد»

استجاب الفنان تامر حسني لشاب كتب منشورًا عبر حسابه على سوشيال ميديا، ذكر فيه أنه عاشق للغناء ويمتلك صوتًا مميزًا، وأنه ذهب إلى الحفل الأخير لنجم الجيل بهدف مقابلته والاستماع إلى صوته، ولكن دون جدوى، ولم ينجح في ذلك، وفاجئه «حسني» بالرد عليه ومطالبته بإرسال مقطع غنائي له للوقوف على موهبته.

شاب يوجه رسالة لـ تامر حسني لمقابلته وعرض موهبته عليه

وكتب الشاب أحمد حمادة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الناس كلها في حفل تامر حسني، لما وجدتني أحاول الوصول إليه، قاموا بحملي والنداء عليه، ولكنه لم يعبرني، أنا كنت بموت نفسي ربنا يعلم روحت إزاي؟».

تامر حسني للشاب: ابعت لي صوتك طالما موهوب

واستطرد الشاب بقوله: «كنت بحاول الأخذ بكل الأسباب، الناس قالت لي كتير، روح له يمكن، اتبهدلت ولا استمتعت دقیقة، عشان كان نفسي في حاجة مش رايح حفلة، أنا رايح أحقق هدف ليا، ومع ذلك نزلت صورة، لقيت اللي بيقولي معاك فلوس تروح حفلات والشباب مش لاقي، والله أنا رايح هدية، حتى السفر رايح جاي ربنا يعلم بتعب وبعافر على حلمي إزاي؟ مطلبتش مساعدة حد يبقي متكسروش فيا».

وفاجئ تامر حسني، الشاب بالرد على كلماته، بالتأكيد له أنه لم ينتبه إليه في الحفل بسبب الزحام الشديد، متابعًا بقوله: «يا حبيبي يا أحمد قرأت كلامك، مسمهاش معبرش، اسمها مشافش، أو ما أخدش باله في وسط الآلاف دي كلها، واللي متعرفوش بس إن شاء الله هتعرفه لما ربنا يكرمك وتنجح وتقف على مسرح، إن معظم الوقت النور بيبقى في وش المطرب، ممكن أكون باصص في اتجاهك بس مش شايف التفاصيل».

وتابع تامر حسني بقوله: «معبرش دي لما يكون في ميعاد مسبقاً بينا ومهتمش، ولازم إنت تعرف حاجة مهمة، حفلة الألبوم تحديداً بتبقى محسوبة بالثانية، عشان أغانيها كتير، ابعت لي صوتك اسمعه، وأکید طالما إنت عندك كل الطاقة دي يبقى صوتك جميل ويا سيدي سهلة وملحوقة، واوعی تزعل من اللي اتريقوا عليك، لأنهم سبب إن صوتك يوصل لي، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انشف يا ولد يلا ابعتلي صوتك فوراً».