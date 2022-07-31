إيرادات 24 ساعة تكشف تفوق «عمهم» لـ محمد إمام على «بحبك» لـ تامر حسني

حقق الفنان تامر حسني، 600 ألف جنيه أمس عن فيلمه «بحبك» المعروض في السينمات حاليا، ليأتي بذلك في المركز الثالث، خلف فيلم «كيرة والجن» الذي جاء في المركز الأول، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وفيلم «عمهم» الذي حلّ في المركز الثاني، بطولة محمد عادل إمام، حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

وتدور أحداث فيلم بحبك، حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر الفيلم اختلافا في مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

إيرادات فيلم عمهم

وحقق فيلم عمهم أمس نحو 779 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة، وهو من بطولة محمد عادل إمام ومحمد سلام، أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة، وسيد رجب، وميرنا نور الدين، هنا الزاهد، ونرمين الفقي ومحمد لطفي وباسم سمرة، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

تامر حسني يكشف كواليس فيلم بحبك

وكان تامر حسني كشف في مداخلة هاتفية على «راديو نجوم إف إم» أنّه عمل في الفيلم لمدة عامين كاملين، حيث رفض بعض المنتجين فكرته الرومانسية، لتفضيلهم الأكشن والكوميديا، قائلا: «أنا دخلت الفيلم عشان لازم أحارب ويبقى في مشاعر، والناس تفكر في حب وعواطف، والحمد لله طلعت صح».