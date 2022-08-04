طلاق آيتن عامر ومحمد عز العرب بعد 7 سنوات زواج

انفصلت الفنانة آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب بشكل رسمي، حسبما أكد مصدر مقرب منها لـ«الوطن».

وقال المصدر إن الطلاق تم في هدوء تام بين الطرفين، انطلاقًا من احترامهما لأبنائهما وللعِشرة بينهما لسنوات، مضيفًا أن آيتن موجودة حاليًا في لبنان، وستعود إلى القاهرة خلال أيام.

بداية قصة حب آيتن عامر ومحمد عزالعرب

جاء انفصال آيتن عامر عن زوجها، بعد ارتباط دام 7 سنوات تقريبا، إذ نشأت بينهما قصة حب منذ فيلم «زنقة ستات» عام 2015، الذي قام ببطولته الفنان حسن الرداد آنذاك، وأثمرت الزيجة عن انجابهما لـ«آيتن» و«يوسف».

وتزامن خبر انفصال آيتن عن زوجها محمد عز العرب، مع احتفالها بنجاح أغنيتها الجديدة «توتا فروتا» التي طرحتها، قبل أيام، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة منذ طرحها على المنصات، وهى من كلمات وألحان شادي محسن.

«مكتوب عليا» آخر أعمال آيتن عامر في الدراما

وكانت آخر أعمال آيتن عامر، مشاركتها في بطولة مسلسل «مكتوب عليا»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من أكرم حسني، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمود السيسي، هنا زهران، أحمد عثمان، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، صلاح عبدالله، هشام ماجد، فردوس عبد الحميد، بيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.