تفاصيل مقتل مسن على يد شاب بإمبابة: «صراخ وضربة على الرأس»

داخل شقة صغيرة في منطقة إمبابة بالجيزة، يقطن مسن بمفرده وبين الحين والآخر يزوره أبنائه، وفي الطابق الأعلى منه يقطن نجله الذي يزور والده كثيرًا للاطمئنان عليه، وتلبية طلباته واحتياجاته.

صرخات وتعدى

وأثناء وجود جميع قاطني عقار إمبابة داخل شققهم، يقدم شاب من أحد أقارب المسن على دخول الشقة محاولًا سرقته، وحاول المسن منع المتهم من السرقة وقاومه، وظل يصرخ لعل أحدًا يتحرك لنجدته، وقبل أن يُكمل صراخه راح المتهم يعتدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، فسقط المسن أرضًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل شقته.

كشف الجريمة والقاتل

وتوفى المسن عقب التعدى عليه، وفر المتهم هاربًا، وسرعان ما تم كشف الجريمة وإبلاغ رجال الشرطة، وتمكنت تحريات رجال الشرطة من تحديد هوية المتهم مرتكب الواقعة عقب تفريغ كاميرات المراقبة، وتم القبض عليه واقتياده الى قسم الشرطة، وتبين أنه ارتكب الجريمة لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الضحية، وأمرت بنقله للمشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية، وأمرت بسرعة تحريات الشرطة في الواقعة، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.