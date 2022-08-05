«فاتن» تطالب زوجها بـ50 ألف جنيه نفقة مصيف: «مش بيفسح ولاده»

تقدمت سيدة في مقتبل الثلاثينات من عمرها بدعوى نفقة ضد زوجها، بعد 12 عامًا، وطالبته بمبلغ 50 ألف حنية نفقة مصيف، مبررة دعواها بأنه «مش بيفسح ولاده وهو كل يوم مسافر مكان».

زواج بعد قصة حب

روت «فاتن. ع» في تصريحات لـ«الوطن» تفاصيل زيجتها الأسطورية كما يصفها الجميع، قائلة: إن الحظ حالفها بعد تخرجها من الجامعة وقابلت شابًا وسيمًا ومهذبًا، وبعد التعارف علمت أن لدية وظيفة مستقرة، وطلب منها الارتباط بشكل رسمي، وأول مشكلة واجهتها هي رفض عائلتها له لأنه من مستوى اجتماعي أعلي منها بكثير، ولكن بعد إلحاحها عليهم، وافقوا عليه، وتمموا الخطبة، وقبل الزواج كان يدللها وينهال عليها بالهدايا وكل شيء يرضيها.

الزوج أهملها وأطفالها

وبعد عامين أقاما حفل زفاف وصفه الجميع بالأسطوري، وسافرا لشهر عسل كما حلمت، وبعد العودة منه بدأ يهملها ولا يسألها عنها بالأيام، وتحملت طباعه الصعبة وعمله، ولم تشتك يوم منه أو له، وبعد عام أنجبت طفلها الأول وانشغلت به، وبعدها انجبت توأم، وبدأ في إهمالهم بشكل كامل، ولم يسأل عن حالهم حتى، وبدأ أطفالهم يكبروا ويسألوا عنه ويفهموا طريقة تعامله، حتى أنه لم يعرف أي ابن في أي سنة دراسية أو أي مدرسة، ويخرج طوال الوقت مع أصدقائه، ويسافر طوال الوقت، ولا يكترث لهم في أي وقت.

نفقة مصيف بـ50 ألف جنيه

«مش مهتم بيا ولا بولاده حتى، وبيرفض إن أخرج بينهم أو أسافر لوحدي، ولما اطلب منه يخرج معانا بيتخانق معايا ويتحجج بالشغل، مع إنه بيخرج طول الوقت وبيسافر كل أجازة، ولما طلبت منه أسافر مع الولاد علشان يصيفوا بعد ما طلبوا مني أكت رمن مرة ونفسيتهم بقيت وحشه، قالي إن مفيش فلوس».

وقدمت "فاتن" لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس ما يثبت يُسر حال زوجها، وطالبت بنفقة مصيف لها وأطفالها قدرتها بـ50 ألف جنيه، في دعوى حملت رقم 41209.