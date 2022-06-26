سيدة ترفع دعوى نفقة ضد زوجها: «سابني من 9 شهور وأهله طردوني»

بعد عشرة دامت 7 سنوات، تحملت خلالها الزوجة الكثير من الصعاب مع زوجها، توجهت سيدة ثلاثينية إلى محكمة الأسرة بزنانيري لتقيم دعوى نفقة بعدما يأست من صلاح حال زوجها قائلة: «مبيصرفش عليا ولا على عياله بقاله 9 شهور».

وحكت السيدة تفاصيل تعارفها على زوجها، مشيرة إلى أنها كانت تحلم أن تعيش حياة سعيدة بعد زواجها مثلما رأت الكثيرات أمامها، وعندما تقدم أحد الشباب لخطبتها وعرض والدها عليها الأمر وافقت على مقابلة الشاب، وبعد اللقاء الأول أعجبا ببعضهما وتمت الخطبة، وكانت سعيدة للغاية به ولم يكن بينهما أي خلاف وبدأت تجهيز شقة الزوجية.

إنجاب 3 أطفال

وأكملت الزوجة، أنه بعد عامين من الخطبة انتهيا من تجهيزات الزواج، وأقاما حفل زفاف كبير وكانت سعيدة للغاية، وبعد الزواج بأشهر كانت حياتها مستقرة، وحملت في طفلها الأول وكانت ترى حياتها وردية وكان الجميع سعيد لها، ثم أنجبت بعده «ولد وبنت»، وكانت تعيش حياة مستقرة، والجميع يحسدهما على حياتهما حتى تغير الحال منذ عام.

الزوجة تحملت 7 سنوات

«7 سنين مستحملة حياته وعايشه بربي العيال وراضية بقليلي»، بهذه الكلمات وصفت الزوجة حياتها معه، وأضافت خلال دعواها أنها تحملت تعسراته المادية واستمرت معه من أجل الحفاظ على حياة أطفالها.

الزوجة: «أهله طردوني وقالولي مفيش فلوس»

وتذكرت الزوجة تفاصيل الليلة التي قرر فيها زوجها تركها، قائلة: «من 9 شهور حياتي اتقلبت، وصحيت من النوم ملقتهوش في حياتي، وبقيت أعاني عشان أعرف عنه حاجة، وأهله ميعرفوش عنه حاجة، وبعد فترة الناس قالتلي انسيه زي ما مشي وسابك، لكن عياله بدأوا يسألوا وأنا كنت بقولهم أنه مسافر، ولما روحت لأهله عشان يصرفوا علينا طردوني وقالولي مفيش فلوس نصرف على حد».

دعوى نفقة بعد ترك الزوج للمنزل

وأنهت الزوجة دعواها بأنها حاولت أكثر من مرة اللجوء لعائلته للتكفل بأطفالها، لكنهم امتنعوا عن ذلك، وهي حتى اليوم لا تعرف شيئا عن زوجها الذي قرر مغادرة المنزل، وعدم دفع أي نفقات له ولأبنائهما، لذا توجهت للمحكمة وأقامت ضده دعوى نفقة 2486 أحوال شخصية.