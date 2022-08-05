«بحبة الغلة».. ممرض يحاول إنهاء حياته في كفر الشيخ بسبب الخلافات الزوجية

أقدم ممرض في العقد الخامس من عُمره، بمحافظة كفر الشيخ، على محاولة إنهاء حياته، عن طريق تناول حبة حفظ الغلال السامة، لمروره بأزمة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، وحالته العامة سيئة.

يعاني من التسمم الفسفوري

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بمحاولة ممرض بالعناية المركزة بمستشفى سيدي غازي، إنهاء حياته، ويعاني من التسمم الفسفوري نتيجة تناول حبة حفظ الغلال السامة.

تناول حبة حفظ الغلال السامة محاولاً إنهاء حياته

وانتقل على الفور عدد من رجال الأمن وتبين أن المصاب يدعي «إ.ع. م.ز»، 52 سنة، ممرض بقسم العناية المركزة بمستشفي سيدي غازي المركزي، ويُقيم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، وتبين أنه يُعانى من قيئ واضطراب فى الوعى، وذلك إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة محاولاً إنهاء حياته.

كان يمُر بحالة نفسية سيئة

وبسؤال زوجته «س.م.ع»، 21 سنة، قالت أن زوجها كان يمُر بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية ما دفعه لمحاولة إنهاء حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 6938 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة.