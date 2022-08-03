محافظ كفر الشيخ: إنهاء 100% من خدمات الصرف الصحي بمركز مطوبس

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تفاصيل ما تم في المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والتي تطبق الآن في مركز مطوبس الذي يقع في أقصى شمال المحافظة والذي يقع جزء منه على البحر المتوسط والجزء الآخر على النيل ويشغل 10% من مسطح المحافظة ويقيم فيه 10% من السكان.

مركز مطوبس كان يعاني من مشكلات في الطرق والخدمات

وأوضح نور الدين خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مركز مطوبس كان يعاني من مشاكل في الطرق والخدمات، لافتًا إلى أنه كان مركزا للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الدولة اهتمت به وشهد تغييرا في كل نواحي الحياة وتطوير شامل لكل أجهزة المرافق سواء مياه أو كهرباء أو غاز أو اتصالات وكذلك قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحياتية والمجمعات الحكومية الصغيرة.

إنهاء الصرف الصحي بنسبة 100%

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه بعد تطوير المركز لن يضطر المواطن للانتقال لعاصمة المحافظة من أجل قضاء مصالحه لوجود مجمعات حكومية تقدم الخدمات الحياتية مثل التموين والشهر العقاري والبريد، ومجمعات بيطرية وزراعية لتقديم الخدمات للفلاحين لإعادة المنظومة لوجود إرشاد زراعي والتعامل مع الإنتاج الحيواني للفلاحين ومجمعات حرفية للصناعات الصغيرة والصناعات التراثية، مشددًا على أن خدمات الصرف الصحي في المركز سيتم الانتهاء منها بنسبة 100%.