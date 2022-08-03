استجابة للأهالي.. محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بتنسيق الثانوية العامة

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 235 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوي الخاص والمنازل، وذلك في استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، ليتم استيعاب 27 ألف و280 طالباً وطالبة بالثانوية العامة.

مناشدات من أولياء الأمور والطلاب

وتلقى محافظ كفر الشيخ العديد من الطلبات والمناشدات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور، وجه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 20 ألف و352 طالباً وطالبة، ورأى المحافظ أنه لا مانع من استيعاب حوالي 7 آلاف طالب آخرين بالمدارس الثانوية العامة.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الطلاب الذين أُتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.

النزول بتنسيق القبول في مدارس التعليم الفني

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وافق في وقت سابق أمس الثلاثاء، على النزول بتنسيق القبول في مدارس التعليم الفني «صناعي - زراعي» وذلك بناءً علي المذكرة التي أعدها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والتي أكد فيها أنه تم التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولي وبناءً على الأعداد والإحصاء النهائي وجد المتقدمين للمدارس لا يكفي للتخصصات الموجودة ونظرًا لوجود أماكن شاغرة بهذه المدارس ولم يكتمل عدد الطلاب المستهدفين فقد قرر النزول بدرجات القبول بها بالتنسيق.