«مصطفى» يتخلص من حياته في كفر الشيخ.. تأثر بوفاة والدته

جثة لشاب عشريني تتدلى من سقف غرفة بأحد منازل منطقة الحكر في محافظة كفر الشيخ، بعدما أصيب بحالة نفسية سيئة للغاية نتيجة لوفاة والدته، وخيم الحزن على المنطقة بعد سماعهم خبر وفاة الأم ومن ثم لحق بها نجلها، الذي كان معروفا وسط منطقته بحسن أخلاقه وطيبته ومدى حبه لوالدته البار بها.

قبل وفاة الأم، كان يعم المنزل حالة من السكينة والاطمئنان، وحياة هادئة عاشها الشاب «مصطفى»، صاحب الـ22 عاما، برفقة والديه، خاصة والدته التي أحبها كثيرا فهي كانت مصدر سعادته «الأم هي الحياة»، مرت الأيام، وتبدل حال المنزل بمرض الأم.

الخوف من فقدان الأم

الخوف والقلق سيطرا على «مصطفى»، خوفا من أن يفقد والدته في يوم، أصبح يرافقها كثيرا، إلى أن جاء اليوم الذي تحقق به أكبر مخاوفه، وهو وفاة والدته وفقدها للأبد، حلت عليه الصدمة من فكرة الفقدان، إذ تصيبه نوبة هيستيريا بعد أن شيع جثمانها لمثواها الأخير.

حالة نفسية تسيطر على الشاب بعد وفاة الأم

أصيب الشاب العشريني بحاله نفسية سيئة، بعد فقدان حياته المتمثلة في والدته، ظل يراها في كل ركن من أركان المنزل، إلى أن فقد سيطرته على نفسه في استيعاب فكرة عدم رؤيته لوالدته مرة أخرى، وسوس له الشيطان بالذهاب لها، عزم في قرارة نفسه التخلص من حياته ورؤيتها مرة أخرى.

ترجل الشاب خارج غرفته بحثا عن أداة ينهي بها حياته، إلى أن عثر على وجهته «حبل»، رُسمت على وجهه بسمة مكسورة من فكرة التخلص من حياته، وبعد مرور دقائق معدودة، كان جسد الشاب يتأرجح في الهواء، معلنا عن صعود روحه إلى بارئها.

بداية الواقعة

تعود البداية إلى تلقي مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم ثان شرطة كفر الشيخ، بلاغًا من «محمد. ز »، يقيم بمنطقة الحكر بدائرة القسم، بإقبال نجله «مصطفى» الذي يبلغ من العمر 22 عاما، على إنهاء حياته شنقًا مستخدمًا حبل، وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال والد الشاب، أقر بأنه لم يتهم أحدا لأن نجله يمر بحاله نفسية بعد فقدان والدته.

التحذير من الانتحار

ويحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبا من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي، في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.