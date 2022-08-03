جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال طلاب الثانوية بمكاتب التنسيق

يبحث الكثير من الطلاب الثانوية العامة، بمحافظة كفر الشيخ، عن بدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني، للتسجيل والقبول بالمرحلة الثانية.

مكاتب تنسيق جامعة كفر الشيخ

يستقبل مكتب التنسيق ومكتب التحويلات المركزي بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ بقيادة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للعام الجامعي 2022 بمقر مكتب التنسيق داخل الجامعة بمقر كلية التربية النوعية.

توفير سبل الراحة للطلاب

قالت الدكتورة أماني شاكر، رئيس مكتب تنسيق جامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، سنستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، وسط توفير كل سبل الراحة للطلاب وتوفير المعامل المجهزة بأجهزة الحاسوب علي مدار اليوم، ومن المرجع أن تبدأ تلك المرحلة بعد مرور منتصف شهر أغسطس حتى 4 سبتمبر المقبل.

تقليل الاغتراب

أضافت دكتورة أماني، أن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، قرر توفير عدد من الطابعات داخل مكتب التنسيق للطباعة لأوراق التنسيق للطلاب دون مقابل، وكذلك سيعمل الفريق المكلف لتولي مهام العمل بمكتب التنسيق بالمرحلة الثانية دون أجر، فضلا عن العمل على المرحلة الثانية لمساعدة الطلاب في تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في ذلك، ووضع خريطة معرفية لهم بالتحويلات المختلفة.

درجات مرشحة لتنسيق المرحلة الثانية

تجدر الاشارة أن تنسيق الحد الأدني لدرجات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة الشعبة العلمية بمجموع درجات 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.07% فأكثر، وطلاب الشعبة الأدبية، من مجموع 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية 58.04% فأكثر.