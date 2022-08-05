فيفي عبده وبشرى وبسنت شوقي أبرز حضور حفل كاظم الساهر

أحيا الفنان كاظم الساهر حفلًا غنائيًا كبيرًا شهد حضور جماهيري مميز، وخاصة بعد غياب عن الحفلات الغنائية في مصر دام لأكثر من 12 عامًا، وذلك في مدينة الساحل الشمالي وكان من بين الحضور عدد كبير من الفنانين.

وحرصت الفنانة فيفي عبده على حضور حفل الفنان كاظم الساهر، ونشرت إحدى الصفحات المحبة له صورة خاصة لها من داخل الحفل، وكانت تظهر بفستان مميز باللون الأخضر.

فيفي عبده تحرص على حضور حفل كاظم الساهر

ولم تكن الفنانة فيفي عبده هي النجمة الوحيدة في الحفل، ولكن أيضًا حرصت الفنانة بشرى على حضور الحفل، وبالفعل كشفت عن هذا الأمر من خلال صورة معه عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك وعلقت عليها قائلة: «القيصر وأنا من حفله فى الساحل الشمالي».

وهناك أيضًا الفنانة بسنت شوقي والتي كشفت عن حضورها حفل كاظم الساهر من خلال مشاركتها لجمهورها بـ«لايف» من الحفل عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أغاني كاظم الساهر

يذكر أن الفنان كاظم الساهر كان قدم عددًا كبيرًا من أغانيه الخاصة كان من بينها زيديني عشقا وشؤون صغيرة، وعيد العشاق وعبرت الشط وفرشت رمل البحر، وعدد آخر من أغانيه الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير متحمسين للقائه بعد غياب دام لسنوات.

وحرص كاظم على بدء حفله بكلمة خاصة للجمهور المصري حيث قال: «مساؤكم حلو وحشتوني جدًا عدت من جديد بعد فترة غياب»، وحياه الجمهور بحماس كبير مرحبين به مجددًا.