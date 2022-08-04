حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي كامل العدد: مساؤكم حلو (صور)

حفل كاظم الساهر المقام حاليا في الساحل الشمالي، يعد أولى حفلاته الغنائية فى مصر بعد غياب دام 13 عاما، الذي بدأه بأغنية «أراضي خدودها»، بحضور عدد كبير من الجماهير المتشوقة للمطرب العربي الكبير، فضلًا عن وجود زملائه من الفنانين، في ليلة صيفية وصفها الحاضرون بالجميلة.

حفل كاظم الساهر بدأ بأغنية "أراضي خدودها"

الساهر بدأ الحفل بتقديم كلمة للمصريين الحاضرين له في أول ظهور بعد فترة غياب، بشكرهم على حضورهم، طالبا منهم الاستمتاع بالحفل، خاتما كلمته قائلا: «مساؤكم حلو وحشتوني جدا، عدت من جديد بعد فترة غياب بعد إنهاء بعض المتعلقات الإدارية».

حفل كاظم الساهر استكمله بتقديم أغنية «كلك على بعضك حلو»، ثم قدم أغنيات «عيد العشاق، عبرت الشط، وفرشة رمل البحر»، في حفل كان كامل العدد.

حفل كاظم الساهر بحضور أحمد زاهر وبشرى

وكانت الفنانة بشرى والفنان أحمد زاهر وزوجته، حرصوا على حضور حفل النجم كاظم الساهر، ومن المقرر أن يغني خلال الحفل أغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة.

كان كاظم الساهر وضع عددًا من الشروط الخاصة بالحفل وهي:

- آخر موعد لدخول الحفل هو السابعة مساء.

- صعود كاظم الساهر لمسرح الحفل في التاسعة مساء

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 عاما.

- ارتداء ملابس أنيقة تتماشى مع الصيف.

- منع نقل الحفل على الهواء مباشرة.

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر، كانت عام 2009 في ليلة عيد الحب، منذ ذلك التوقيت لم يشدُ "الساهر" فى مصر مطلقا، إلى أن تم الاتفاق معه رفقة منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، الذي اتفق معه على إقامة حفل في الساحل الشمالي، في أحد المنتجعات الكبرى، ومن المتوقع أن يكون هناك حفل آخر.