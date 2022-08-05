سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-8-2022 في البنوك المصرية

يتابع الكثيرون من الأشخاص المغتربين خاصة في المملكة العربية أو رجال الأعمال سعر الريال السعودي، وما تصل إليه في البنوك المختلفة العاملة في القطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي نحو 5.08 جنيه للبيع مقابل 5.06 جنيه للشراء في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجلت العملة السعودية نحو 5.08 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.06 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجلت العملة السعودية في بنك المصرف المتحد نحو 5.10 جنيه للبيع و4.91 جنيهات للشراء.