إصابة شخص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج.. «ضربه بقطعة زجاج»

أصيب شخص في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، إثر مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بوجود مصاب ومشاجرة بدائرة المركز.

جرح غائر في الصدر

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة المدعو «عبد الله ع ع»، 34 عاما، عامل ويقيم بندر المنشأة بمحافظة سوهاج، بجرح غائر في الصدر من الناحية اليسرى واشتباه نزيف داخلي، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

خلافات المصاهرة وراء الحادث

وأفاد المصاب في التحريات الأولية، باتهام نجل خال زوجته المدعو «محمد ن ف»، 23 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بالتعدي عليه بالضرب بقطعة من الزجاج وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهره بينهما، وعلى الفور تم ضبط المتهم عقب التأكد من صحة الاتهام واستئذان الجهات المختصة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تشاجر مع المجني عليه لخلافات المصاهرة بينهما، ثم قام بطعنه بقطعة زجاج وجدها بجواره مصادفة، مضيفا أنه قام بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها في أحد المصارف.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.