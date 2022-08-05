تسمم 4 أطفال بسبب وجبة «بامية» فاسدة في سوهاج

وجبة عشاء منزلية «بامية» تناولها الأشقاء الأربعة، كانت سببًا في إصابتهم بالتسمم ومصرع التوأمين.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطار من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من الطفلة «اسينات أ ع»، سن 3 سنوات وشقيقتها التوأم الطفلة «زينه أ ع»، سن 3 سنوات، وشقيقهم الطفل «جمال أ ع» سن 4 سنوات، وشقيقتهم الطفلة «ليالي أ ع» سن 5 سنوات، إلى مستشفى سوهاج الجامعي. وتبين أنهم يقيمون بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ويعانون من حالة إعياء وقيئ وتوفيت الأولى والثانية، أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، إدعاء تناول طعام فاسد.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقي البلاغ انتقلت إلى مستشفى سوهاج الجامعي وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وأفاد كل من والدهم المدعو «أحمد ع ع» سن 36 عاما مزارع، ووالدتهم المدعوة «بدور أ م»، سن 26 عامًا ربة منزل، ويقيمان بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بأن الأطفال تناولوا وجبة طعام منزلي فاسد «بامية»، ما أدى لإصابتهم والتي أودت بحياة الأولى والثانية، ونفيا الشبهة الجنائية.

وجرى وضع جثة التوأم بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف الجهات المختصة، كما يجري عمل الإسعافات الأولية لأشقائهم.