تجديد حبس المتهم بقتل زوجتة بـ«بلطة» في سوهاج 15 يوماً

جددت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج حبس الزوج المتهم بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض «بلطة»، إثر قيامها بالاعتداء عليه بذات السلاح، مما أسفر عن إصابتة بجرح قطعي بكف اليد، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

إخطار أمني باندلاع مشاجرة بسوهاج

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين، بدائرة قسم أول سوهاج.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى محل البلاغ، ليتبين أن إصابة المدعوة «زينب ص. خ. م.»، 58 سنة، مدرسة، بجرح قطعي نافذ في الرقبة من الناحية اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها

وقد توفيت المصابة أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها، كما تبين إصابة زوجها المدعو «صبحي ر. م. م.»، 67 سنة، موجه بالمعاش، بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي لإسعافة، وتبين أن مشاجرة بين الطرفين، باستخدام سلاح أبيض «بلطة»، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس الزوج احتياطياً على ذمة التحقيقات، قبل أن تأمر مساء اليوم الخميس، بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً.