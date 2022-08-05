غرق 5 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالمنوفية

شهدت قرية لبيشه التابعة لمركز أشمون في المنوفية، غرق 5 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي، حيث سقط أحد الأشخاص وعندما حاولوا إنقاذه تباعا سقطوا واحدًا تلو الآخر، وتم إبلاغ مركز الشرطة وإخطار الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء الوفيات في الواقعة

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضحايا هم: «كرم.م.ك» 24 سنة، و«كريم.ش.ا»، 26 سنة، و «محمود.ف.ا»، 27 سنة، و«محمد.ش.ع» 31 سنة، و «عزت.ع.ع» 36 سنة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أشمون العام وام إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

التحقيق في الواقعة

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية لبيشة بأشمون بعد مصرع 5 من أبناء القرية في بلاعة صرف صحي في القرية، وينتظر أهالي القرية صدور تصاريح الدفن لتشيع الجثامين إلى مثواها الأخير، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لاستكمال التحقيقات، وسؤال شهود العيان وأسر الضحايا عن تفاصيل ما حدث.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع 5 أشخاص في قرية لبيشة التابعة لدائرة المركز، وجرى الدفع بقوة من الإنقاذ النهري لاستخراج الجثامين وتم استخارجهم ومقلهم إلي مستشفي أشمون، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.