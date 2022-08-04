المنوفية تبحث مع جامعة الدلتا التكنولوجية آليات دعم التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار التعاون الدائم بين المحافظة والجامعة لتحقيق التنمية المستدامة، ورحّب المحافظ برئيس الجامعة وقدم له التهنئة لتوليه المنصب.

محافظ المنوفية يلتقي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية، وأهمية التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية المستدامة، والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تستهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات.

ومن جانبه، أكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أهمية التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشير إلى أن الجامعة تعد إضافة قوية للتعليم الجامعي التكنولوجي بالمحافظة.

تطوير الخدمات

فيما أعرب الدكتور عربي كشك عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية متميزة، مثمنًا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مبديًا استعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة، وستكون شريكًا في كل أعمال التنمية والتطوير.

على صعيد آخر، التقى محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية بمكتبة في ديوان عام محافظة المنوفية، لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم، حيث أن أحدهم اشتعلت النيران في منزله، وآخر كان يحتاج مساعدة مالية لظروفه الصحية الصعبة.