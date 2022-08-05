لماذا كسب جرام الذهب 20 جنيها أمس الخميس؟.. خبير يوضح

سجلت أوقية الذهب في السوق العالمي سعر 1792 دولارا خلال تعاملات، الأمس الخميس، مواصلةً بذلك صعودها المستمر على مدار الأيام الماضية ومنذ بداية الأسبوع.

«رمسيس»: ارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية السبب وراء الزيادة في مصر

من جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، إنَّ ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً السبب الرئيسي في تحريك أسعار الذهب في مصر.

المستثمرون عادوا لضخ أموالهم في الذهب على حساب الدولار

وأضافت «رمسيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مخاوف المستثمرين من تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية التشددية بمواصلته رفع أسعار الفائدة على الدولار بنفس الوتيرة الحادة دفعهم للعودة بضخ استثماراتهم في الملاذ الآمن الذهب، لتفقد العملة الأمريكية جزءا كبيرا من السيولة لصالح المعدن الأصفر.

مخاوف الركود الاقتصادي تشعل أسعار الذهب عالميا

وتابعت موضحة، أنَّ بيانات رسمية أمريكية أكدت مواصلة النشاط الاقتصادي للبلاد تباطؤ النمو للربع الثاني على التوالي منذ بداية 2022، ما يغذي المخاوف بشأن ركود اقتصادي، وبالتالي البحث عن ملاذ أكثر أمانا للاستثمارات والمدخرات على حد سواء.

يشار إلى أنَّ أسعار الذهب في مصر سجلت، أمس الخميس، ارتفاعا بمقدار 20 جنيها، وفقا للمعلن من محلات الصاغة في مصر وشركات الذهب المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1075 جنيها دون مصنعية

وأوضح بيان صادر عن شعبة الذهب التابعة للغرف التجارية، أنَّ سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشاراً في مصر، يباع خلال المعاملات المسائية اليوم عند 1075 جنيها دون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتابعت الشعبة، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 921.5 جنيها دون المصنيعة، ويتراوح سعر جرام الذهب البندقي عيار 24 عند 1228.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما الذهب عيار 14، والأقل انتشارا، فقد سجل سعر 718.7 جنيه للجرام دون المصنعية، وكذلك وصل سعر الجنيه الذهب عند 8,600 جنيها دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، مساء اليوم الخميس.