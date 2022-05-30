7 دولارات زيادة في سعر أوقية الذهب عالميا.. تعرف على الأسباب

ارتفع الذهب 7 دولارات، مسجلاً 1860 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين، متقدمًا ببطء نحو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مستفيدًا من الضعف الأخير في الدولار، حيث انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر واحد مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما دعا التجار إلى خفض توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية وسط إشارات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يتباطأ أو حتى يوقف دورة التضييق في وقت لاحق من هذا العام.

توقعات برفع أسعار الفائدة

قبل أيام، أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن معظم المشاركين يعتقدون أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا في كل من الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو للتغلب على التضخم.

الذهب سيتراجع خلال سنة

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، وسط توقعات أن يتم تداول الذهب عند 1832.59 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع الشهر المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات أن يتم التداول عند 1772.74 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب عيار 21

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر، 1166 جنيها للذهب عيار 24 سعراً للبيع، و1020 جنيها لبيع عيار 21، بينما سجل سعر بيع عيار 18 من الذهب 874 جنيها، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) 8160 جنيها.

وفي الغالب، يتم تداول الذهب في سوق «OTC» في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، ويضم العقد الآجل القياسي وهو 100 أوقية.

يعد الذهب استثمارا جذابا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وحوالي نصف استهلاك الذهب في العالم في المجوهرات و40% في الاستثمارات بينما 10% في الصناعة.

تضم قائمة أكبر منتجي الذهب دول الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكين للمجوهرات الذهبية هم الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.