بعد ارتفاعه 25 دولارا.. كم سعر أوقية الذهب اليوم؟

استقر الذهب حول 1825 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء بعد ارتداده من أدنى مستوياته في 3 أشهر في الجلسة السابقة أمس الإثنين عند 1800 دولار، إذ دعم تراجع الدولار الطلب على السبائك وواجه الضغط من ارتداد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عامًا هذا الأسبوع بعدما جنى المستثمرون الأرباح وقلصوا الرهانات على ما إذا كانت رفع أسعار الفائدة الأمريكية ستدفع الدولار إلى المزيد من المكاسب.

انتعاش العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات فوق 2.9%

في غضون ذلك، انتعش العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عائدًا فوق 2.9% اليوم الثلاثاء، مما حد من الطلب على المعدن الذي لا يحمل فائدة، وسط توقعات من المستثمرين بالمزيد من التقلبات في أسواق الذهب وسط الضغوط التضخمية المستمرة إلى جانب توقعات النمو العالمي الصعبة.

وأظهرت أحدث البيانات أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة استقر بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.3% في أبريل الماضي، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من التوقعات عند 6.2%، مما أثار مخاوف من استمرار الأسعار المرتفعة.

سعر أوقية الذهب يسجل أعلى مستوى له عند 2074.88 دولار

تاريخيًا، سبق أن بلغ سعر أوقية الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند 1791 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 1733.58 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

محلياً، سجل سعر بيع الذهب في محلات الصاغة اليوم، 1234 جنيه لعيار 24، و1080 جنيهًا لعيار 21 و926 جنيهًا لعيار ذهب 18، بينما بيع الجنيه الذهب بـ8640 جنيهًا.