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عاجل.. تايوان تُعلن تأهب قواتها البحرية استعدادًا لأي تطور مع الصين

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محمد حسن عامر
09:22 ص | الجمعة 05 أغسطس 2022
مضيق تايوان - صورة أرشيفية

مضيق تايوان - صورة أرشيفية

أعلنت تايوان أنّ قواتها البحرية في حالة تأهب على خط الوسط الفاصل بين الصين والجزيرة، استعدادًا لأي تطور، وفق ما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وتأتي تلك التطورات عقب بدء بكين مناورات عسكرية ضخمة، أمس، قرب تايوان ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

واعتبرت الصين أن زيارة بيلوسي بمثابة انتهاك لسيادة الصين التي ترى أن تايوان جزء من أراضيها، كما وصفت الزيارة بالمهزلة التاريخية.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا. 

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بقلم محمد حسن عامر