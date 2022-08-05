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«رويترز»: 10 سفن صينية و20 مقاتلة تعبر الخط الفاصل مع تايوان

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محمد حسن عامر
09:24 ص | الجمعة 05 أغسطس 2022
البحرية الصينية.. صورة أرشيفية

البحرية الصينية.. صورة أرشيفية

قال مصدر في تايوان، لوكالة أنباء «رويترز»، إنّ 10 سفن تابعة للبحرية الصينية عبرت خط الوسط في مضيق تايوان وبقيت في المنطقة صباح اليوم الجمعة.

وأوضح نفس المصدر أن نحو 20 طائرة عسكرية صينية أيضا عبرت خط الوسط لفترة وجيزة نحو تايوان، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

ولم يصدر حتى الآن تأكيدًا رسميًا من وزارة الدفاع التايوانية بهذا الشأن، وهي التطورات التي تأتي عقب زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل..

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بقلم محمد حسن عامر