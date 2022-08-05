لجنة المنشآت في جامعة سوهاج تجتمع لوضع خطة توفير الطاقة

دعا الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج إلى عقد اجتماع طارئ للجنة المنشآت الجامعية لبحث وضع وتنفيذ خطة طوارئ لتوفير الطاقة بالمنشآت الجامعية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء السابق.

وتنعقد لجنة المنشآت الجامعية برئاسة رئيس جامعة سوهاج، وعضوية كل من أمين عام الجامعة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالجامعة، ومدير عام الإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية ومدير إدارة المشروعات، والمستشار الهندسي والمستشار المعماري، وعميد كلية الهندسة وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم ومدير مركز الاستشارات الهندسية، ومدير إدارة التخطيط بالجامعة.

مناقشة خطة إحلال مصادر الطاقة بالجامعة

وأضاف «عبدالخالق» أن الاجتماع سيناقش الخطة التنفيذية الموضوعة لإحلال مصادر الطاقة بالجامعة إلى الطاقة المتجددة والمستدامة سواء كان ذلك في المنشآت الجامعية القائمة بمقرات جامعة سوهاج الخمس، بكلياتها السبعة عشر أو في المشروعات الخمسة عشر الجاري إنشاؤها في المقرات الخمس للجامعة، بحيث تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية والتي تشهد أزمة عالمية كبيرة في الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي سياق آخر، كان قد تابع رئيس الجامعة، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرنامج التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة، والتي تستمر في الفترة من ٣١ يوليو الماضي وحتى 16 أغسطس الجاري، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

الاطمئنان على سير امتحانات التعليم المدمج

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، إلى أنه تم الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية، من حيث مستوى الامتحان ومدي ملاءمته لوقت الإجابة، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة سبل الراحة والاستقرار التي تضمن سير الامتحانات بكل سهولة ويسر.

والامتحانات يؤديها 877 طالبا وطالبة، وتعقد داخل لجان مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، وتجرى بنظام البابل شيت لمدة ساعة واحدة، وذلك على 4 فترات تبدأ من 10 صباحًا وتنتهي 4 عصرًا.