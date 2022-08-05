كاظم الساهر على خشبة مسرح الأوبرا بعد نجاح حفله بالساحل الشمالي

حقق الفنان كاظم الساهر نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال حفله الغنائي الذي أحياه، مساء أمس الخميس، الموافق 4 أغسطس، في مدينة الساحل الشمالي، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 12 عاما.

وبعد هذا النجاح الكبير يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفله الغنائي الثاني على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 أغسطس.

تفاصيل حفل كاظم الساهر في الأوبرا

ومن المقرر أن تفتح أبواب حفل الساهر ابتداء من الساعة السابعة مساء، ووضعت دار الأوبرا عددا من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابه المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- ممنوع تحريك المقاعد.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته. .

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي

يذكر أن حفل الفنان كاظم الساهر في مدينة الساحل الشمالي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وحرص عدد من الفنانين على الحضور، وكان من بينهم فيفي عبده وبشرى وبسنت شوقي وأحمد زاهر وداليا البحيري والهام شاهين وكشفوا عن هذا الأمر من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الساهر حفله بتوجيه كلمة خاصة لجمهوره في مصر، حيث قال: «مساؤكم حلو وحشتوني جدا عدت من جديد بعد فترة غياب بعد إنهاء بعض المتعلقات الإدارية».