دراسة جدوى: 120 ألفا أرباح في أول عام من تجارة الأدوات الرياضية

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، عن وصول صافي الأرباح السنوية لمشروع تجارة الأدوات الرياضية من ملابس ومعدات لازمة للتدريبات إلى نحو 120 ألف جنيه بنهاية العام الأول من المشروع، مقارنة بأرباح 170 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

ملايين الجنيهات من مبيعات المعدات الرياضية

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية أنَّ إيرادات المشروع بنهاية العام الأول تصل لـ1,1 مليون جنيه من مبيعات الأدوات الرياضية، مع توقعات بمضاعفة حجم الإيرادات بنهاية العام الخامس للمشروع لتصل إلى 1,56 مليون جنيه مع ارتفاع العائد الداخلي للنشاط التجاري الذي يقترب من 5 أضعاف النفقات، ويمكن استرداد كل تكاليف المشروع خلال عام من بداية المشروع الفعلي، نظرًا لارتفاع الطلب وسرعة دوران المنتج في السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع الإيرادات طوال العام.

قروض لتمويل تكاليف المشروع بفائدة أقل من 5%

وكشفت الدراسة عن وصول الاستثمارات الكلية للمشروع إلى حوالي 132 ألف جنيه ويحتاج لتشغيل 3 عمال بصفة منتظمة، موضحة إمكانية الحصول على قرض بقيمة 65% من التكاليف والسداد على 5 سنوات بفائدة أقل من 5% في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة.

منافذ البيع والتسويق للأدوات الرياضية

وأشارت إلى أنَّ الأدوات الرياضية من ملابس ومعدات التمارين والأنشطة من الاحتياجات الضرورية للمجتمع التي لا غنى عنها لكل من يمارس الرياضة بصفة منتظمة، خاصةً مع انتشار أكاديميات تعليم الرياضات والأندية، وكذلك هناك طلب مرتفع من طلاب المدارس على المنتج.

وتهدف دراسة الجدوى للمشروع إلى الاستفادة من احتياج المجتمع لمثل هذا النشاط التجاري، وتوفير فرص عمل للشباب الباحثين عن مصدر دخل، كما يسهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية النمو الاقتصادي بشكل كبير.