محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورية.. ويضبط سيارة مشروبات مخالفة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم، أعمال تطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم ومركز كرداسة والذي تم توسعته ورصفه وتطويره، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وعدم السماح بالتعدي على الطريق واستكمال إجراء التنسيق العام.

متابعة حالة النظافة وجهود رفع الإشغالات

وكشفت محافظة الجيزة في بيان إلى متابعة المحافظ حالة النظافة وجهود رفع الإشغالات بشوارع البحر الأعظم وخاتم المرسلين وترعة الزمر وترسا واللبيني والمريوطية قطاع الهرم وفيصل.

تجريد الطرق بشكل دوري

وجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بتواجد ورديات العمل على مدار اليوم ورفع المخلفات وتجريد الطرق بشكل دوري، للحفاظ على أعمال التطوير المنفذة، مؤكدا على محاسبة المقصرين في أداء عملهم.

وتفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير والتغطية وإعادة التأهيل لترعة المريوطية في المنطقة بدءا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الشيشيني نطاق حي الهرم، وذلك استكمالا لأعمال التطوير الجارية لطريق المريوطية مؤكداً أن المشروع سيكون اضافه حضارية كبيرة لذلك القطاع .

كلف المحافظ رئيس حي الهرم برفع إشغالات عددا من محال السيارات والإطارات بطريق اللبيني هرم مع تحرير محاضر للمخالفين للتعدي على الطريق العام ورصفه المشاة.

رفع كفاءة البلدورات

شدد المحافظ على شن حملات نظافة وتجريد مكبرة لمسار طريق اللبيني بالكامل بالتوازي مع أعمال التطوير التي يشهدها الطريق، وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية برفع كفاءة البلدورات وتجريد ورفع الأتربة من شارع ترسا وتحسبن الحالة العامة للطريق ومنع اي مظاهر للإشغال.

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة سيارة مشروبات بطريق المريوطية تقوم بسرقه التيار الكهربائي من غرفة كهرباء، بالإضافة إلى ضبط سيارة تجهيز المادة الخرسانية تقوم بتسييل الخرسان بمسار طريق المنصورية موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وحسن موافي رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية.