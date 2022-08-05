موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات وباقي الفروض

موعد صلاة الجمعة، إحدى كلمات البحث التي سيطرت على المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث يفضل البعض معرفة ميعاد الصلاة للذهاب إلى المسجد قبل فترة من إقامة الصلاة لقراءة القرآن الكريم والاستمتاع بروحانيات، اليوم.

وكشفت الهيئة المصرية للمساحة كل مواقيت الصلاة ومن بينها موعد صلاة الجمعة بالإضافة للعصر والمغرب والعشاء، وتستعرض «الوطن» المواقيت في محافظات الجمهورية وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، اليوم، الموافق 5 أغسطس الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

وحددت المساحة المصرية موعد صلاة الجمعة، اليوم، في محافظة القاهرة والجيزة عند الساعة 12:01، الإسكندرية موعد أذان الظهر الساعة 12:06، في محافظة الغربية عند الساعة 12:02 ظهرًا، وفي محافظة الشرقية صلاة الجمعة عند الساعة 11:59 صباحًا، وأخيرا في الدقهلية عند الساعة 12:00 ظهرًا.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر الساعة 3:38مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:53 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد أذان العصر الساعة 3:40 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان العصر الساعة 3:39 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:13 مساءً.