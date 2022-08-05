إحلال وتجديد 126 منزلًا ضمن مبادرة سكن كريم في محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه بحث مع مسؤولي التضامن الاجتماعي إحلال وتجديد 18 منزلا لمستحقي سكن كريم في قرية نهطاي، وتطوير 108 منازل أخرى في قرية تفهنا العزب على عدة مراحل.

بحث سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الغربية

وأوضح، محافظ الغربية، أن بحث مع مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في أكثر من مجال في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، في ظل المقومات الهائلة التي تمتلكها محافظة الغربية وتدفعها لتحقيق تنمية اقتصادية كبرى.

وأشار إلى أن مبادرة «نحن الأكثر إنتاجًا» والتي أطلقتها المحافظة لدعم 23 قرية من القرى المنتجة، لاقت إشادة من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، ووجهوا بدعمها ومشاركة العارضين من تلك القرى في معارض الوزارة، والتي تنفذ حاليًا في العلمين ومارينا 5، مع تنفيذ زيارة ميدانية لتلك القرى بنهاية أغسطس الجاري.

وقدم محافظ الغربية عددا من المقترحات لتنفذ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، حيث تم مناقشة مقترح لإنشاء مركز لعلاج الإدمان في قريتي شبراملس ودمنهور الوحش بديلا مركز شبرا قاص، كما تم مناقشة زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة من 13 ألف أسرة مستفيدة داخل مركز زفتى إلى 20 ألف أسرة.

«حياة كريمة» ساعد في حل مشكلات عديدة بالمجتمع

وأوضح رحمي أن المحافظة تسعى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، لتنفيذ عدد من الفعاليات تساهم في تنمية وبناء الإنسان إلى جانب تمكينه اقتصاديًا، حيث ساهمت المبادرة في حل العديد من المشاكل منها الهجرة غير الشرعية، مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، التسرب من التعليم، البطالة، القضاء على الأمراض والأوبئة، رفع مستوى الوعي وغيرها من المشاكل المختلفة، وتهدف المحافظة من خلال التعاون مع وزارة التضامن والجهات المعنية إلى الوصول للحياة الكريمة التي وعد بها الرئيس.

وفيما يتعلق ببرامج التوعية، أشار محافظ الغربية أنه تم مناقشة مع مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي إعداد جدول زمني لـ«2 كفاية ومودة» داخل محافظة الغربية، بالإضافة إلى الانضمام للمرحلة الثانية لحملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الفترة المقبلة.