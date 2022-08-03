محافظ الغربية يهنئ أولى الثانوية الأزهرية مكفوفين في منزلها بسمنود

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في زيارة منزلية للطالبة ريم عيسى عبدالقادر البدوي، ابنة مدينة سمنود، التهنئة لها عقب حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي مكفوفين، وذلك بحضور الشيخ عصام بكر، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية.

وخلال الزيارة أعرب محافظ الغربية عن سعادته الدائمة بحصول أبناء الغربية على المراكز المتقدمة كل عام في مختلف الشهادات التعليمية، مؤكداً فخره واعتزازه بحصول الطالبة «ريم» على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن الشعبة الأدبية هذا العام في الثانوية الأزهرية، متمنياً لها دوام التقدم والرقي والتفوق.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين

ووجه المحافظ الدعوة للطالبة من أجل حضور الحفل السنوي الذي تنظمه المحافظة من أجل تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة، وتقرر أن يكون هذا العام نهاية نهاية الشهر الجاري، ويضم جميع الطلاب والطالبات المتفوقين من مختلف الشهادات التعليمية.

يذكر أن المحافظ قد حرص منذ إعلان النتيجة على إجراء مكالمة تليفونية مع الطالبة فور إعلان الأزهر عن أسماء الطلبة الأوائل وتصدر الطالبة ريم قائمة الأوائل بمجموع 617 درجة بنسبة 97,94%.

اتصال شيخ الأزهر بالطالبة الأولى

كانت الفرحة والسعادة انتابت أسرة الطالبة مريم، الحاصلة على المركز الأول على الشهادة الثانوية الأزهرية، عقب اتصال هاتفي من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، معلناً حصولها على المركز الأول علي الشهادة الثانوية الأزهرية، وأكدت الأسرة أنه رغم تفوق ابنتهم دراسياً لكن حصولها على المركز الأول كانت مفاجأة، وأن مريم بذلك حققت حلمها بدخولها كلية اللغات والترجمة.