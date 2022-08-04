«تعليم الغربية»: انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية دون شكاوى

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية داخل مدن ومراكز المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الـ 10، دون مشاكل أو ما يعكر صفو الامتحانات.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأشار وكيل تعليم الغربية، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الامتحانات بدأت السبت الماضي وانتهت اليوم، وكانت هناك متابعة بشكل مستمر على مدار اليوم بداية من دخول الطلاب اللجان وحتى الخروج، وذلك من خلال غرفة عمليات المديرية وأيضا غرف عمليات الإدارات التعليمية الـ 10؛ بهدف سرعة التعامل مع أي شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، ولم ترصد غرف العمليات ما يعكر صفو الامتحانات وتمت في هدوء ونجاح، موجها الشكر لكل من ساهم في ذلك.

وأوضح «حسن»، أن امتحانات اليوم الأخير، كانت تتضمن وجود 11091 طالبًا بالإعدادية العامة يؤدون الامتحان في مادة العلوم موزعين على 106 لجان، و545 طالبًا بالإعدادية المهنية في مادتي التربية الدينية، والمجال الزراعي، في 8 لجان، بإجمالي 11636 طالبًا وطالبة موزعين على 114 لجنة امتحانية، لافتًا إلى أنه سيتم أعمال التصحيح والرصد من أجل إعلان النتيجة في أقل وقت ممكن.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن 9189 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بالدبلومات الفنية في 19 لجنة امتحانية مواد تخصصية تبعًا لنوعياتهم وتخصصاتهم، بالإضافة إلى الامتحانات العملية والمعملية طبقًا لتخصصاتهم، وتستمر الامتحانات حتى الثلاثاء المقبل 9 اغسطس الجاري.