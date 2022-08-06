مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-8-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة في المحافظات وفق الهيئة المصرية للمساحة التي تستعرض المواعيد الخاصة بكل محافظة لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة لها.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية وقف الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، اليوم السبت الموافق 6 أغسطس الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:52 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 3:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:36 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:44 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر الساعة 3:47 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:55 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:32 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:53 مساءً.