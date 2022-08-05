أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا.. تبدأ من 2760 جنيها

طرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بحفل القيصر كاظم الساهر، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على خشبة مسرح النافورة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء.

وأعلنت دار الأوبرا عبر موقعها الرسمي أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر التي انقسمت لأربعة فئات فجاءت الفئة الأولى بمبلغ 5010 جنيهات، والفئة الثانية فجاءت بمبلغ 4260 جنيها.

تذاكر حفل كاظم الساهر

أما الفئة الثالثة لحفل الساهر فجاءت بمبلغ 3510 جنيهات، والفئة الرابعة والأخيرة فجاءت بمبلغ 2760 جنيها فقط لا غير وبالفعل بمجرد طرح التذاكر تهافت الجمهور عليها بشكل كبير.

حفل الفنان كاظم الساهر يأتي بعد غياب عن حفلات القاهرة دام لأكثر من 12 عاما.

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل كان من بينها الالتزام بالمقعد المحدد للفرد وارتداء الملابس المنافسة ويمنع ارتداء الشورت.

وكان من بين الشروط التي وضعتها دار الأوبرا المصرية الالتزام بارتداء الكمامة فى الحفل واتباع الإجراءات الاحترازية وممنوع تحريك المقاعد وممنوع دخول الأطفال أقل من سبع سنوات .

تفاصيل حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي

يذكر أن الساهر كان قد أحيا مساء أمس الخميس الموافق 4 أغسطس حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الساحل الشمالي وكان هو الحفل الأول له بعد غياب دام لسنوات عديدة وحضره عدد كبير من الجمهور والفنانين من بينهم إلهام شاهين وفيفي عبده وأحمد زاهر وبشرى وبسنت شوقي والإعلامية منى الشاذلي.