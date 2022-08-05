طقس الإسماعيلية.. شبورة مائية على الطرق وانخفاض درجات الحرارة (صور)

شهدت طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة شبورة خفيفة على معظم الطرق السريعة والصحراوية بالمحافظة.

وانتشرت الشبورة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية الزقازيق، فيما انخفضت حدتها على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وشهدت الطرق بالتزامن مع الشبورة سيولة مرورية دون توقف أي من الطرق أو وقوع حوادث في الساعات الأولى من الصباح مع استمرار رفع حالة الطوارئ على كافة الطرق وانتشار الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف.

الأرصاد الجوية: انخفاض درجة الحرارة

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وسجلت 36 درجة مئوية للعظمى و24 درجة للصغرى، لتنخفض 5 درجات عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما تسببت الرطوبة في ارتفاع الحرارة 3 درجات لتصبح درجة الحرارة الفعلية في الإسماعيلية 39 درجة.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

رياح على فترات متقطعة في بعض المناطق

وأضاف البيان الذي نشرته الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها على «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 35 درجة مئوية فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقال البيان «تظهر الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد».

الأرصاد الجوية: فرص بسقوط أمطار

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد عند مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء بسبب الموجات الشرقية التي يصاحبها كتل هوائية حارة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار قائمة لعدة أيام كما يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشار البيان إلى أن هذه الموجات ليست من سمات فصل الصيف ولكن تكررت في بعض الأعوام السابقة ولكن على فترات متباعدة.