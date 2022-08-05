«الأرصاد» تكشف فرص سقوط الأمطار لأيام على عدة مناطق بالبلاد

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد عند مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء، اليوم الجمعة، الموافق 5 أغسطس الجاري.

وأرجعت الأرصاد أن سبب سقوط الأمطار بفضل الموجات الشرقية التي يصاحبها كتل هوائية حارة ورطبة في طبقات الجو العليا؛ التي يرافقها رطوبة عالية على السطح، وأن تلك العوامل تعمل على توافر فرصة لسقوط الأمطار على المناطق السالف ذكرها.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار تبقى قائمة لعدة أيام، كما يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مشيرة إلى أن هذه الموجات ليست من سمات فصل الصيف، ولكن تكررت في بعض الأعوام السابقة، ولكن على فترات متباعدة.

وأشارت، إلى أن الطقس اليوم الجمعة، يظل مشمسا مع أجواء حارة على شمال البلاد «القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد» نهارا معتدل رطب ليلا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، على النحو التالي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 33 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 20

سيوة 38 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 38 - 26

نخل 38 - 21

نويبع 38 - 27

طابا 38 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 39- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 41 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 39 - 23

أسيوط 39- 23

سوهاج 41 - 25

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 43 - 26

شلاتين 38 - 29

أبورماد 37 - 28

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 27.