«الأرصاد الجوية» تكشف سر سقوط الأمطار صيفًا على المناطق الحدودية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك اعتياد في السنوات الأخيرة على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في فصل الصيف وخاصًة في أغسطس وسبتمبر، بسبب ارتفاع الحزام المداري الذي يؤثر في سقوط الأمطار الصيفية على السودان وأثيوبيا.

الحزام المداري

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الحزام المداري يلتقي بالكتل الهوائية الشمالية والكتل الهوائية الجنوبية الرطبة، وينتج أمطارًا غزيرة وسيول في أثيوبيا والسودان، لكنه يرتفع شمالا ويبدأ في التأثير على مصر بوجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار مع توفر كتل هوائية رطبة في طبقات الجو العليا وكتل هوائية على البحر الاحمر وارتفاع درجات الحرارة.

سقوط الأمطار صيفًا

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «لم نعتد على أمطار الصيف، وفي السنوات الأخيرة بدأنا في التعود عليها، ولكن في بعض المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين وبعض مناطق أسوان، كما أنها تكون غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، وهو ما سنشهده بداية من اليوم، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا بسب وجود فرق كبير بين درجات الحرارة على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، فتتحول السحب إلى سحب رعدية، مصحوبة برياح هابطة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة».