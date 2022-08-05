«مصايف الإسكندرية»: نسب إشغال الشواطئ متوسطة في «الويك إند»

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا على قطاعي شرق وغرب، وذلك خلال أجازة نهاية الأسبوع «الويك إند»، خاصة مع وصول عدد من رحلات اليوم الواحد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في المحافظة.

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم

فيما بلغت درجة الحرارة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، 32 مئوية، وذلك مع ارتفاع معدل الرطوبة إلى 65%، كما بلغت سرعة الرياح 21 كم في الساعة، الأمر الذي جعل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ترفع محاذير النزول للبحر، مؤكدة أن حالة البحر ودرجات الحرارة مناسبة لذلك.

مصايف الإسكندرية: الشواطئ في انتظاركم

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بيانا بطقس اليوم وحالة شواطئ المدينة، حيث أكدت أن اليوم هو أفضل أيام الاستمتاع بالبحر والتواجد على الشاطئ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، إضافة إلى استقرار وهدوء الأمواج.

وأكدت الإدارة في بيانها، أن حالة البحر في قطاع شرق هادئة، حيث تم رفع الراية الخضراء والتي تنذر بأن حالة البحر مستقرة والأمواج هادئة وتسمح بالسباحة والاستمتاع، أما حالة البحر في قطاع غرب والذي يضم شواطئ العجمي وأكتوبر فهي متوسطة، حيث تم رفع الراية الصفراء والتي تشير إلى وجود أمواج متوسطة وتمسح بنزول البحر، ولكن وفقاً لتعليمات الإدارة والمنقذين على الشواطئ.

عرض نسب إشغال الشواطئ على الموقع

وأوضح البيان، أنه يمكن زيارة موقع إدارة المصايف قبل الذهاب إلى الشواطئ للتعرف على نسب إشغال كل شاطئ بالإسكندرية، إضافة إلى اختيار الشاطئ المناسب للأسرة أو الحجز «أونلاين»، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان من خلال نشرة تفصيلية عن نسب إشغال كل شاطئ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

شاطئ النخيل بالإسكندرية مغلق

كما أكدت إدارة السياحة والمصايف أن شاطئ النخيل ما زال مغلقا بقرار من النيابة العامة، مطالبة الأهالي والمصطافين بالالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظا على سلامتهم.