مدير أعمال حسن شاكوش ينفي غناء مؤدي المهرجانات بـ«فلاشة»

كشف مدير أعمال حسن شاكوش، حقيقة غناء مؤدي المهرجانات في حفلته الأخيرة التي أقيمت بمنطقة الساحل الشمالي، دون فرقة موسيقية، قائلا: « هذا الكلام عار تماما من الصحة».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حسن شاكوش أحيا الحفلة رفقة فرقة موسيقية كبيرة مكونة من 13 فردا، وأنهم كانوا غير ظاهرين في بعض الفيديوهات، لأنهم كانوا متواجدين أسفل المسرح الذي كان يقف عليه شاكوش.

وأشار إلى أن حسن شاكوش ملتزم بجميع قرارات النقابة، وخصوصا قرار الغناء بفرقة موسيقية دون «فلاشة»، وهو ما يحدث خلال حفلاته الأخيرة.

سعيد الأرتيست: حسن شاكوش غنى بفلاشة

وكان سعيد الأرتيست قال في تصريحات لـ«الوطن» منذ قليل، إن حسن شاكوش لم يلتزم بقرار النقابة، وهو الغناء رفقة فرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد، وأحيا حفلته الغنائية الأخيرة بالساحل، دون فرقة بـ«الفلاشة»، موضحا: «هو خد الكارنيه اللي كان عايزه وخلاص، وبدأ يعمل اللي هو عايزه ويغني بفلاشة».

حسن شاكوش يحيي حفلا غنائيا خاص بالسيدات فقط

جدير بالذكر، أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أحيا حفلا غنائيا خاصا بالسيدات فقط، على شاطئ البحر، وتفاعل معه الحضور بشكل كبير مرحبين بعودته من جديد للغناء، ولم تكن المرة الأولى التي يحييها شاكوش تحت توقيع للنساء فقط، إذ أحيا من قبل هذا الحفل بنفس المكان في 21 أغسطس من العام الماضي، قبل قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.