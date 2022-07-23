مدير حملة «ترامب» يواجه السجن بعد محاكمته بـ «ازدراء الكونجرس»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها، إدانة ستيف بانون «68 عاما»، أحد المساعدين الرئيسيين لرئيس البلاد السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء «كونجرس» البلاد، فيما أسفر إطلاق نار جديد شهدته البلاد عن مقتل 4 أشخاص في «أيوا».

وأُدين بانون، مديرا حملة ترامب الانتخابية في 2016، الشخصية المؤثرة في اليمين، بتهمة ازدراء «الكونجرس» لرفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير 2021.

أول محاكمة بتهمة ازدراء «الكونجرس» منذ 1974

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كارل نيكولز، موعدا لإصدار الحكم في 21 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويمثل الحكم، أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء «الكونجرس» الأمريكي منذ 1974.

ودانت هيئة محلفين بانون، بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة المسؤولة عن التحقيق في اقتحام «الكابيتول»، فيما تصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء «الكونجرس» للسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وعاما، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و100 ألف دولار.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة التحقيق حول اقتحام «الكابيتول» أو ما تسمى لجنة 6 يناير، بيني تومسون، نائبة الرئيس ليز تشيني، بقرار المحكمة باعتباره انتصارا لسيادة القانون، وأضافا في بيان، إن كل من يعرقل التحقيق يجب أن يواجه العواقب.

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الحكم، انتصار لوزارة العدل، التي تخضع لتدقيق شديد بسبب نهجها في الأمور المتعلقة بهجوم 6 يناير 2021.

بانون: لن أخسر الحرب

وعقب إصدار الحكم، قال بانون للصحفيين، إنه يؤيد الرئيس السابق والدستور، مضيفا إنه ربما خسر معركة اليوم لكنه لن يخسر الحرب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي «ولاية أيوا» الواقعة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية، عثرت السلطات، على جثث 3 أشخاص قتلوا بالرصاص، في «متنزه ماكوكيتا» بالإضافة إلى جثة مطلق النار «23 عاما».

وقُتل أكثر من 24 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن خلال العام الجاري 2022 خلال العنف المسلح.

بدورها، قالت حاكمة «أيوا»، كيم رينولدز، في بيان، إنها شعرت بالرع جراء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.