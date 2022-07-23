رئيس الوزراء المجري: حرب أوكرانيا لم تكن لتندلع لو كان ترامب رئيسا

دعا رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان إلى محادثات سلام أمريكية- روسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، منتقدًا استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي خطاب ألقاه في رومانيا، دافع الزعيم المحافظ البالغ من العمر 59 عامًا، فيكتور أوربان، أيضًا عن رؤيته لـ«عرق مجري غير مختلط» حيث انتقد الاختلاط بـ«غير الأوروبيين»، وندد أوربان بالغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير لكنه حافظ على موقف غامض بشأن الصراع، وقبل أن ترسل موسكو قوات، سعى أوربان إلى إقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الأسبوع الماضي، قال إن أوروبا أطلقت النار على نفسها من خلال فرض عقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية.

أوربان: الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا يقف إلى جانب الأوكرانيين

وتحدث أوربان عن جهود لوقف إراقة الدماء قائلا: «نحن نجلس في سيارة بأربع إطارات مثقوبة»، مضيفا: «هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة تركز على مفاوضات السلام بدلاً من محاولة كسب الحرب»، وقال أوربان إن «المحادثات الروسية الأمريكية فقط هي التي يمكن أن تضع حدا للصراع لأن روسيا تريد ضمانات أمنية لا يمكن إلا لواشنطن أن تقدمها»، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي «لا ينبغي أن يقف إلى جانب الأوكرانيين، بل أن يضع نفسه بين الجانبين».

الحرب بين روسيا وأكرانيا لم تكن لتندلع لو كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة

وقال أوربان إن العقوبات لن تغير الوضع ولن يخرج الأوكرانيون منتصرين، مضيفًا: «كلما أرسل الغرب أسلحة قوية، كلما استمرت الحرب»، وقال أوربان إن «الحرب لم تكن لتندلع أبدًا لو كان دونالد ترامب لا يزال رئيسًا للولايات المتحدة وأنجيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية».