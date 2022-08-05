صواريخ الصين تحلق فوق تايوان للمرة الأولى

ذكرت وسائل إعلام صينية أن الصواريخ الصينية تعبر تايوان، صباح اليوم، في أحدث تدريبات تقوم بها بكين في رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة رغم الرفض الصيني.

وقالت وسائل الإعلام الصينية، حسبما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن الصواريخ الصينية حلقت فوق تايوان خلال التدريبات العسكرية الأخيرة لبكين.

خبير عسكري يشيد بدقة القدرات العسكرية الصينية

وتحدث منج شيانجكينج، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التابعة للجيش في الصين مع محطة CCTV الحكومية، مشيدًا بالدقة التي تتمتع بها القدرات العسكرية الصينية.

وتضمنت التدريبات العسكرية الصينية اختبارات إطلاق نار، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعبرون فيها جزيرة تايوان.

وأضاف الخبير العسكري الصيني، أنهم مروا عبر مجال تايوان الجوي الذي يتم فيه نشر صواريخ باتريوت الأمريكية بكثافة - وهو نظام صاروخي أرض- جو شديد الحركة من شأنه أن يكون دفاعًا حاسمًا ضد الطائرات الحربية الصينية.

المناورات الصينية هي المرة الأولى التي يقام فيها ميدان رماية شرق تايوان

وقال منج إن التدريبات الأخيرة كانت بمثابة التطويق الأول لجزيرة تايوان، وكذلك المرة الأولى التي يقام فيها ميدان رماية شرق تايوان.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا» أن الجيش سير أكثر من 100 طائرة حربية، بما في ذلك مقاتلات وقاذفات قنابل خلال التدريبات، بالإضافة إلى أكثر من 10 مدمرات وفرقاطات.

أهم القوات الصينية المشاركة في المناورات العسكرية

وتضم التدريبات الصينية قوات من البحرية والقوات الجوية والقوة الصاروخية وقوة الدعم الإستراتيجي وقوة الدعم اللوجستي، بحسب شينخوا.

والخط الوسط هو حدود غير رسمية بين الصين وتايوان، لكنها كانت ملزمة إلى حد كبير، والتي تمتد في منتصف مضيق تايوان الذي يفصل بين تايوان والصين.

في المقابل تؤكد السلطات التايوانية أنها مستعدة للرد حال حدوث أي طارئ.