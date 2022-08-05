الخارجية الأمريكية: مستعدون للتعامل مع استفزازات الصين.. وما تفعله غير مسبوق

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن روسيا اعتدت على أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها مجموعة آسيان لمحاولة القضاء على وحدة أراضي دول كثيرة.

بلينكن: على دول جنوب شرق آسيا تنديد اعتداءات الكرملين

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي نقلته «سكاي نيوز» عربية، أنه سيكون على دول جنوب شرق آسيا تنديد اعتداءات الكرملين، ونعرف أن هناك 141 دولة في الأمم المتحدة دعت أوكرانيا، ودعت إلى إنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: «بالنسبة للصين، فنحن شبكات تواصل مفتوحة وأجريت حوارا مطولا مع الخارجية الصينية حول تايوان، وفي الحوار الذي أجريناه مع مجموعة آسيان تطرقنا إلى الحوار في المنطقة، وبخاصة عدم استخدام زيارة نانسي بيلوسي للتصعيد في المنطقة أو لاتخاذ أي أعمال استفزازية ولا مبرر للصين بشأن القيام بهذه الأعمال، ونحن مستعدون للتعامل مع ما تفعله الصين لأن ما توم به أعمال استفزازية غير مقبولة، ولن يكون التصعيد في صالح أي أحد».