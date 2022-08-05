الصين تفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها من الدرجة الأولى

أعلنت الحكومة الصينية فرض عقوبات على نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وأقاربها المباشرين ردا على ما وصفته الصين بـ«الأعمال الشريرة والاستفزازية» بالذهاب إلى تايوان، حسبما نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن وسائل الإعلام الحكومية.

وعارضت بكين وبقوة زيارة بيلوسي إلى تايوان واعتبرت الزيارة مهزلة تاريخية وعمل استفزازي، وقامت بعدها الصين بمناورات عسكرية ضخمة قرب تايوان ما يفاقم التوترات في العالم.

الإعلام الصيني: بيلوسي صممت على الذهاب إلى تايوان وداست على الصين الواحدة

وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن بيلوسي أصرت على الذهاب إلى تايوان في تجاهل لمخاوف الصين الجادة ومعارضتها الحازمة، والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها بشكل خطير.

كما اتهم الإعلام الرسمي الصيني كذلك بيلوسي من خلال زيارتها إلى تايوان بـ«الدوس بشكل خطير على مبدأ صين واحدة، وتهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان».

الرد على تصرفات بيلوسي «الاستفزازية والشريرة»

وأضافت أيضا أنه ردًا على «تصرفات بيلوسي الشريرة والاستفزازية»، قررت الصين فرض عقوبات عليها وعلى أفراد عائلتها من الدرجة الأولى، وفقًا للقوانين ذات الصلة لجمهورية الصين الشعبية.

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج المناورات العسكرية الصينية بأنها غير متكافئة ومزعزعة للاستقرار.

وقالت في تغريدة عبر «تويتر»، إن إطلاق الصين للصواريخ الباليستية في المياه حول الساحل التايواني غير متناسب ومزعزع للاستقرار. لقد أعربت عن مخاوف أستراليا لنظرائي الصينيين ونظرائهم الإقليميين الآخرين في قمة شرق آسيا اليوم.