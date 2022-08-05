عمرو دياب ووائل جسار وإدوارد نجوم حفلات اليوم في الساحل الشمالي

يستعد عدد من الفنانين، اليوم، لإحياء حفلات غنائية ضمن حفلات موسم صيف 2022، ولعل أبرزهم النجم عمرو دياب، وائل جسار، وإدوارد.

ويحيي الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أعماله الفنية القديمة والجديدة.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في 5 فئات: الأولى فئة Regular بـ400 جنيه، والثانية فئة Fan Pit بـ800 جنيه، أما الفئة الثالثة جاءت بـ 50 ألف جنيه وهي فئة الـ Loung، والرابعة VIP Bean Bags بـ1750 جنيها، والخامسة وجاءت الخامسة والأخيرة High Table بـ20 ألف جنيه.

كما يحيي الفنان وائل جسار حفلا غنائيا في الساحل الشمالي الليلة، حيث وصل إلى مصر يوم الأربعاء الماضي، وروج «جسار» للحفل من خلال نشر البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

آخر أعمال وائل جسار

وكانت آخر أعمال وائل جسار أغنية «أنا مش مصدق» التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعبر المنصات الإلكترونية، وهي من توزيع أحمد إبراهيم.

إدوارد يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

أما الفنان إدوارد سوف يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي برفقة فرقته الموسيقية، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة «فاكس» التي طرحها، أمس، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات والمتاجر الإلكترونية، وشاركه غناؤها ابنه ماركو.