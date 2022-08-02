أسعار تذاكر حفل وائل جسار في العلمين.. الـVIP بـ5 آلاف جنيه

يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء أول حفل غنائي له بعد فترة من الغياب في مدينة العلمين الجديدة، الجمعة المقبل، وضمن الحفلات التي يحييها المطربين الكبار بمناسبة موسم الصيف، ومن المقرر أن يحضر الحفل نحو 1000 فرد.

أسعار تذاكر حفل وائل جسار

أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم وائل جسار أسعار تذاكر الحفل بمدينة العلمين الجديدة، حيث جاءت كما يلي:

- الفئة الأولى 5 آلاف جنيه VIP.

- الفئة الثانية 2500 جنيه.

- الفئة الثالثة بـ1200_1800 جنيه.

3 ملايين مشاهدة لأغنية أنا مش مصدق

وأحيا جسار حفلا غنائيا في تركيا السبت الماضي، حيث قدّم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وطرح جسار في شهر يوليو الماضي، أغنيته الجديدة أنا مش مصدق، وحققت نحو 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات منصور الشادي، ألحان وليد سعد، توزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

وتضمنت كلمات أغنية أنا مش مصدق:

أنا مش مصدق إننا مش ويّا بعض

ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني

أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعد وهينتهي

وترجع تقولي وحشتني

أنا كل يوم بعدي على نفس الأماكن

وأفتكر لمسة إيديك وكلام عينيك

وألاقي حبك جوه مني لسه ساكن

وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك

وأقول لقلبي اوعى تيأس أو تمِلّ

حبيبي راجع هو مش خاين وباع وأطمنه

الحب مش ممكن يقل

أصل اللي بينا أقوى من كلمة وداع